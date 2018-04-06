Национальный банк Украины объявил тендер на закупку дров твердых пород дерева за 9 888 гривен.

Об этом говорится в тендерной документации ведомства, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro.

В частности, объявлен тендер на закупку 8 кубометров колотых дров твердых пород (дубовых) длиной 33 -35 см.

Ожидаемая стоимость закупки - 9 888 гривен.

Конечный срок подачи заявок - 10 апреля 2018 года, а начало аукциона - 11 апреля 2018 года.

Срок поставки товаров, выполнение работ или оказания услуг: 16 - 30 апреля 2018 года.

Место поставки товаров: Киев, ул. Уманская, 8.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве закончат отопительный сезон уже в эту пятницу.

Также долги украинцев за коммуналку перевалили за 36 миллиардов гривен.