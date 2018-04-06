Американские эксперты нашли вирус, ворующий данные из мессенджеров
Американские айтишники обнаружили вирус, способный похитить информацию из большинства популярных мессенджеров, таких как Telegram, Twitter, Viber, Facebook Messenger, Skype, Line, Weibo.
Об этом сообщается в блоге компании Trustlook.
Зараженный файл com.android.boxa обнаружили в китайском приложении Cloud Module. Троян использует вредоносный код, позволяющий обходить антивирусы. Собранные данные com.android.boxa отправляет на удаленный сервер с автономным программным обеспечением.
Кража информации из IM – единственная функциональность трояна. Но он насторожил специалистов, поскольку применяет довольно серьезные техники "маскировки".
Напомним, что Киберполиция Украины с 10 апреля объявила набор сотрудников на должности спецагентов, которых называет белыми хакерами.
Как сообщала "Страна", Facebook Messenger поймали на сканировании личных сообщений пользователей.