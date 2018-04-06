Американские айтишники обнаружили вирус, способный похитить информацию из большинства популярных мессенджеров, таких как Telegram, Twitter, Viber, Facebook Messenger, Skype, Line, Weibo.

Об этом сообщается в блоге компании Trustlook.

Зараженный файл com.android.boxa обнаружили в китайском приложении Cloud Module. Троян использует вредоносный код, позволяющий обходить антивирусы. Собранные данные com.android.boxa отправляет на удаленный сервер с автономным программным обеспечением.

Кража информации из IM – единственная функциональность трояна. Но он насторожил специалистов, поскольку применяет довольно серьезные техники "маскировки".

Напомним, что Киберполиция Украины с 10 апреля объявила набор сотрудников на должности спецагентов, которых называет белыми хакерами.

Как сообщала "Страна", Facebook Messenger поймали на сканировании личных сообщений пользователей.