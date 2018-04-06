В центральной части Средиземного моря потерпел крушение вертолет ВМС Италии, который принимал участие в операции "Безопасное море". Об этом сообщает ANSA.

Инцидент произошел в ночь на 5 апреля во время ночной тренировки. На борту вертолета SH 212 взлетевшего с военного корабля Borsini было пять человек.

Во время полета над морем воздушное судно по неизвестным причинам упало в воду.

Операция по спасению началась сразу после аварии. Спасти удалось четырех членов экипажа, еще один погиб.

По факту аварии проводится расследование, выясняются причины случившегося.

Ранее "Страна" писала о том, что в США разбился военный вертолет, весь экипаж погиб.

Также мы сообщали, что во Франции самолет зацепился за светофор и упал на автомобильную трассу, есть погибшие.