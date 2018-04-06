В Госудуму России внесли законопроект, который разрешает обладателям паспортов так называемых "ДНР" и "ЛНР" устраиваться на работу в России без получения спецразрешения или патента.

Согласно сайту Госдумы, законопроект № 434992-7 находится на рассмотрении.

Его подготовили депутаты от Крыма Дмитрий Белик, Андрей Козенко и Наталья Поклонская в соавторстве с другими парламентариями.

Документ предлагает внести изменения в статью 13 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", дополнив ее часть, которая регулирует право работодателя и заказчика работ привлекать иностранных работников при наличии разрешения на работу или патента.

При этом обладателей паспортов так называемых "ДНР" и "ЛНР" хотят приравнять к лицам, на которых этот порядок не распространяется, - к беженцам или лицам, получившим временное убежище на территории РФ.

Согласно пояснительной записке, на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей остановлены многие крупные предприятия, и значительное количество жителей данных территорий остались без работы.

Также отмечается, что 18 февраля 2017 года президент России Владимир Путин признал в РФ документы и регистрационные знаки транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

"По состоянию на 25 января 2018 года (в записке дата указана как 2017 год - Прим. Ред.) паспорта граждан Донецкой и Луганской народных республик получили 259 974 человека (157 500 и 102 474 чел. соответственно)", - говорится в пояснительной записке.

Изменения в закон предполагают, что они вступят в силу с дня их официального опубликования.

Эта же группа депутатов внесла в Госдуму еще один законопроект, позволяющий жителям неподконтрольных территорий Донбасса находиться в России все время, пока действует указ Путина о признании паспортов т. н. "ДНР" и "ЛНР".

Ранее "Страна" сообщала, что более половины украинцев поддерживают размещение миротворцев ООН на линии фронта – соцопрос.

Также ОБСЕ хочет открыть на Донбассе патрульные базы до границы с Россией.