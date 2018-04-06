5 апреля спасатели провели практические учения по ликвидации условного пожара в ТРЦ "Универмаг "Украина" в Киеве.

Как рассказали в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, целью учений стала проверка систем автоматической пожарной сигнализации, удаления дыма, отработка действий спасателей и персонала ТРЦ в случае возможного пожара.

Фото: dsns.gov.ua

"Согласно легенде учений, в результате короткого замыкания в электросети в детской комнате на 4-м этаже возник пожар, который обнаружил дежурный охранник и сразу же позвонил в Службу спасения 101. Дежурный пожарного поста направился на место возгорания и приступил к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, а его коллега выяснял наличие людей на этаже, после чего началась их эвакуация.

Руководитель пожарного поста организовал встречу и допуск пожарно-спасательных подразделений, прибывших на объект для тушения пожара. Через несколько минут прибыли спасатели, провели разведку, оценили сложность ситуации и занялись ликвидацией пожара и эвакуацией людей", - уточнили в пресс-службе.

На учениях также отрабатывались действия по эвакуации людей с крыши здания.

Всего на учениях было задействовано 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 80 человек личного состава.

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