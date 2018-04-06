В лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы Саратовской области никогда не хранилось химоружие, в том числе газ "Новичок".

Об этом заявил "Интерфаксу" бывший глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

"Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся", - сказал Бабич.

"В Саратовской области был объект, но не в Шиханах", - добавил экс-глава химкомиссии по разоружению.

Накануне газета The Times сообщила, что разведслужба Великобритании пришла к выводу о том, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" было произведено на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы в Саратовской области.

Ученые-химики Леонид Ринк и Владимир Углев, работавшие в советское время в Шиханах, рассказали в СМИ, что в этой лаборатории разрабатывались и исследовались отравляющие вещества класса "Новичок".

Как указано на сайте ГосНИИОХТ, сейчас его филиал в Шиханах занимается деятельностью "в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации и выполнением федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации".

Ранее "Страна" сообщала, что МИД Великобритании удалил сообщение, что Новичок для Скрипаля произвели в России.

Также Путин заявил, что яд "Новичок" могут производить 20 стран.