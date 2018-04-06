Киберполиция ищет "белых хакеров" на должности спецагентов
Киберполиция Украины с 10 апреля объявила набор сотрудников на должности спецагентов.
Об этом сообщается на сайте Киберполиции.
"Два года назад в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины был основан новый институт - подразделение "белых хакеров". За это время специалисты, успешно прошедшие отбор, зарекомендовали себя с позитивной стороны, на высоком уровне выполняют возложенные на них обязанности и своим отношением к работе подают пример коллегам", - говорится в сообщении.
Подать электронную заявку на участие в конкурсе и узнать больше информации можно будет в разделе "Открытые конкурсы" после старта набора 10 апреля.
Спецагентам обещают зарплату от 25 000 до 50 000 гривен.
Напомним, что украинские киберполицейские задержали хакера, который сдавал в аренду вирусы, которые сам же и создавал.
Как сообщала "Страна", в Киеве хакер взламывал аккаунты в соцсетях и вымогал по 10 тыс гривен за восстановление.