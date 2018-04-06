В Украине 6-8 апреля из-за весеннего половодья ожидается дальнейшее повышение уровня воды в водоемах.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В пятницу, 6 апреля, на реках бассейнов Припяти, Северского Донца сохранится возможность достижения опасных отметок и частичного затопления отдельных хозяйственных объектов в Волынской и населенных пунктов в Луганской областях", - отмечают спасатели.

Кроме того, 6-8 апреля на украинском участке Дуная возле города Вилково под Одессой ожидается повышение уровней воды, в результате нагонов ветра в условиях прохождения весеннего половодья: 6 апреля к отметкам 170-180 см над нулем поста; 7-8 апреля - 180-190 см, с достижением опасной отметки подтопления 50% города.

Ранее "Страна" сообщала, что паводок на Дунае поднял 480-килограммовую мину времен Первой мировой.

Также паводок затопил тренировочную базу харьковского "Металлиста".