В пятницу, 6 апреля, в Киеве ограничат движение на Южном мосту до 9 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 22:00 6 апреля до 15:00 9 апреля, движение по Южному мосту будет ограничено в направлении с ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе в связи с ремонтом деформационного шва мостового перехода", - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, что "Киевпастранс" изменит работу транспорта в Пасхальную ночь. 7 апреля работа маршрутов общественного транспорта, которые проходят возле станций метрополитена, будет продлена на один час и обеспечена перевозка после прохождения последних поездов метрополитена. 8 апреля транспорт начнет работу на час раньше.

Как сообщала "Страна", ранее в Киевавтодоре объяснили, почему от Воздухофлотского моста отваливаются куски бетона.