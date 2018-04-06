В Сети разгорелся спор, как называть сдобный хлеб, выпекаемый на Пасху. Для тех, кто начал эту дискуссию - национал-патриотов - компромисс в ней заведомо неприемлем. По их мнению, слово "кулич" - маркер не-украинца.

Так, лидер националистической группировки С-14 Евгений Карась призвал к "крестовому походу" против магазинов, которые на вывесках используют русскоязычное название пасхального блюда.

Тот факт, что и украинцы, и русские празднуют Христово Воскресенье в один и тот же день, да и пекут по большому счету одно и то же - сторонников чистоты языка пока не смущает. Впрочем, еще не вечер.

"Страна" выяснила, как в Сети сторонники "паски" атакуют адептов "кулича".

"Надо провести этический патруль"

Тему начал "двигать" глава С-14. Он предложил провести патруль по Киеву и "убрать эту шизофрению" - вывески с названием "кулич".

"А есть в Киеве где-то в публичном пространстве "куличи"?

Реклама, билборды, вывески?

Приглашаю провести этический патруль. И убрать эту шизофрению.

За тридцать лет жизни впервые вижу чтобы пытались наши паски какими-то собачьими "куличами" обозвать".

Пост Карася понравился многим Facebook-спикерам Радикальной партии, волонтерам АТО и националистам из ОУН. А в комментариях начали публиковать фотографии этикеток украинской продукции с надписью "кулич".

Но нашлись и такие, кто считает, что даже слово "паска" - не совсем подходящее для украинцев. Один из пользователей заявил, что оно происходит из еврейского языка. На что глава С-14 ответил потоком оскорблений и напомнил, что кулич - тоже не славянское, а греческое слово.

Другие поборники чистоты языка массово атаковали пекарню, которая посмела использовать в названии слово "кулич".

Писатель Юрий Винничук предложил "кинуть эту батошу в мордяку директору пекарни".

"С празничком! Бросил бы я эту Батошу в мордяку директору пекарни. И где такие подлецы берутся?

Если кто-то знает его фамилию, то засветите", - призвал Винничук в Facebook.

"Лайк" его посту поставила, среди прочих, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган и политтехнолог Порошенко Олег Медведев.

В комментариях, как и в случае с Карасем, начали охотно "сливать" контакты фирмы, выпекающией "Батошу".

"Уважаемые, тут одной "гражданке" нужно пояснить разницу между куличами и Пасхальными пасками", - написала жительница Тернополя, публикуя данные владелицы и юридический адрес пекарни, расположенной в Киеве.

А вот активистка Елена Панич обнаружила и вовсе невиданное кощунство - куличи в столовой Верховной Рады.

"Сезонное обострение"

Впрочем, многие открыто смеются с адептов "очищения языка".

"После сезонного обострения терминологической битвы "Паска или кулич?" грянет главное: можно ли красить бордюры в белый цвет?", - пишет журналист Андрей Блинов, говоря о недавнем высказывании замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе, который ополчился на очередной "пережиток совка" - покраску бордюров.

Журналист Максим Войтенко сравнил призывы национал-патриотов с похожей практикой советских активистов.

"Где-то в конце сороковых или начале пятидесятых в СССР в рамках борьбы с идолопоклонством перед Западом решили бороться с иностранными заимствованиями в русском языке. Ну вроде как - говорить вместо "компьютер" - ЭВМ или электронно-вычислительная машина. И так далее. Занимались этим люди на всесоюзном уровне более толковые, чем нынешние активисты. Те, скорее - комсомольцы, ищущие крамолу в виде длинных патл или не таких штанов. Задумку по борьбе с иностранными заимствованиями на всесоюзном уровне поддерживали весьма сильно. Но - закончилось все предсказуемым фэйлом.

Да и пару лет назад в России хотели какой-то штраф ввести за иностранные языковые заимствования.

Это я не о том, что бороться со словами глупо, есть более глупые вещи - изобретение своего новояза или волапюка. Впрочем, это у нас тоже наличествует.

Это я о том, что история циклична. И ничто не ново в этом мире. Как говорил царь Соломон, и это пройдет".

Блогер Макс Бужанский обсуждает слова писателя Винничука, который хотел бы кинуть "куличом в морду". "И почему они никогда не рассматривают вариант, по которому обратно тоже может что то прилететь?", - рассуждает Бужанский.

"Должен признаться, в некоторых вещах я консервативен до примитивности.

И отличаю паску, скажем от мешка картошки, исключительно по внешнему виду.

А не по надписям, нанесенными на этикетку производителями.

Знаю, это тупо, убого и пошло, но ничего не могу с собой поделать, если вижу что то, что выглядит как паска, её ею и считаю, стыдно сказать кому то в коворкинге.

Но есть люди, куда более продвинутые, чем я.

Например, героический писатель Ю.Винничук.

Не далее, как вчера, злая судьба свела его с неким продуктом, на борту которого было написано кекс «Кулич пасхальный».

Дальше только ад, причем тот круг, о котором Данте и знать не знал.

«Кинул бы я это в морду директору пекарни! И где такие падлюки берутся?»- отреагировал писатель.

Никак не могу понять, откуда у них у всех это желание кидать что то кому то в морду?

И почему они никогда не рассматривают вариант, по которому обратно тоже может что то прилететь?

Вот эта популярная схема, когда продаешь душу дьяволу в обмен на талант, в некоторых случаях работает как талант в обмен на мозг.

Причем Винничуку ещё повезло.

Ницой, например, дьявол тупо кинул.

Звучат и мнения, что тема вообще недостойна обсуждения - из-за ее малой значимости".

"Ну вы это серьёзно? Паска или кулич? Опять? Вам правда это интересно?", - спрашивает журналистка "Страны" Валерия Ивашкина.

Паска, кулич или пасха?

В украинском языке слова "кулич" и правда нет. Как и в русском языке слова "паска". Означают они одно и то же - сдобный хлеб, покрытый глазурью.

Звучат мнения, что украинская "паска" более вычурно украшается, однако это миф - разновидностей визуального оформления что паски, что кулича - более чем достаточно.

Слово "паска" имеет еврейские корни (как и Пасха от евр. "Песах"), а кулич - греческие (дословное значение - "хлеб круглой или овальной формы"). Впрочем, оба слова попали на Русь из Византии.

А вот блюдо под названием "пасха" - это "кулич" не из теста, а из сладкого творога.

Впрочем, сейчас и русскоязычные, и украиноязычные жители Украины одинаково часто употребляют в разговорной речи оба слова - и "паска", и "кулич" как равнозначные. Но если националисты добьются своего и обяжут в украинском языке употреблять только слово "паска", то это может вызвать и побочный эффект, когда русскоязычные украинцы начнут подчеркивать, что у них именно "куличи", а не "паски".

Ведь по-русски будет именно так правильно писать и говорить. И тогда "хайп" вокруг этих слов перейдет уже на иной уровень.