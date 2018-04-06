В Украину, после отмены обязательной сертификации еды и открытия рынков для Европы стало поступать много фальсификата и продукции, которую не могут продать в ЕС.

Такое мнение высказал председатель правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей" Максим Гончар, сообщиает "Голос UA"..

"В каждом из польских сыров мы находили жиры неживотного происхождения. Сейчас мы будем проверять польские сыры во всех регионах Украины. По моему убеждению, когда мы открыли границы, и была отменена обязательная сертификация продукции, к нам хлынул фальсификат", - подчеркнул эксперт.

По его словам, то, что не продается в Европе, везут продавать в Украину.

"В торговых сетях Украины очень много просроченной продукции, при этом при обнаружении ее в супермаркетах, оказывается, еще нужно доказать, что эта просроченная продукция несет угрозу здоровью человека. За нарушения в маркировке продуктов, за просроченную продукцию штраф составляет 8 минимальных зарплат", - подчеркнул Максим Гончар.

Как сообщает эксперт, в столичных детских садах используют запрещенный спред. Сливочное масло, которое поставляется в детские сады, содержит опасные добавки. Фальсификат в детских садах стал возможен, потому что с 2014 года был отменен паспорт качества продуктов, главной стала цена, и деньги теперь зарабатывают на здоровье наших детей. Кстати, шоколад, произведенный в Украине, содержит пальмовое масло, 98% шоколада делается по техническим условиям вместо ГОСТов.

Напомним, что 4 апреля вступил в силу закон "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных".

Ранее "Страна" сообщала, что "Европейскими станут только этикетки". Украинские производители с нового года должны перейти на евростандарты качества. Что изменится для потребителей?

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