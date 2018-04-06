Украинское КБ "Южное" работает над проектом постоянной базы на поверхности Луны, который может быть реализован вместе с Европейском космическом агентством в ближайшие десятилетия.

Об этом пишет Тokar.

Как рассказал начальник проектного отдела КБ "Южное" по разработке специальных ракетно-космических систем, Геннадий Осиновый, проект имеет пять этапов реализации.

Так, предварительный этап (2020 - 2030 года) предусматривает картографирование видимой поверхности Луны и разработку тяжелой ракеты-носителя "Криптон", а также разгонного и посадочного месячных модулей. Именно на этой стадии находятся сейчас инженеры КБ "Южное".

На следующей стадии (2030 - 2032 года) специалисты определят место будущей базы. Именно туда "Криптон" доставит четырех космонавтов и модули для создания самой базы. Также предстоит вывод на орбиту космической станции.

Третий этап расширенной конфигурации (2032 - 2042 года) предусматривает доставку и монтаж командного и ремонтного модулей, энергетической установки питания базы и лунохода.

Далее запланирован этап перехода на производство (2042 - 2062) - создание замкнутой системы жизнеобеспечения, производственной базы и обсерватории.

И уже в 2062 году украинцы планируют запустить постоянную базу, которая не предполагает постоянного пребывания человека на Луне.

"Этот проект очень сложный и дорогой. Поэтому воплотить его можно будет только совместными усилиями специалистов и компаний из многих стран мира, а финансирование работ по проекту также предусматривает участие правительств наиболее развитых стран", - рассказал Осиновый.

КБ "Южное" - государственное предприятие, занимающееся разработкой ракетных комплексов и ракетно-космических систем. В частности, в мире хорошо известны украинские ракеты-носители "Зенит" и "Циклон", изготовленные на этом предприятии.

Ранее "Страна" сообщала, что в NASA провели ревизию десятков тонн мусора, который успели оставить на Луне люди.

Также до начала Третьей мировой. Маск призвал ускорить колонизацию Марса.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!