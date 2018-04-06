В доме отравленного экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери нашли мертвых морских свинок и кота, которого пришлось усыпить.

Об этом пишет The Mirror со ссылкой на представителя департамента окружающей среды Великобритании.

Животные умерли от обезвоживания, поскольку несколько дней дом был опечатан. Черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк обнаружили в состоянии стресса и отправили на проверку лабораторию химического оружия Портон-Даун. В итоге ветеринар решил его усыпить.

Трупы животных были кремированы.

Фото: Юлия Скрипаль с котом/mirror.co.uk

Напомним, что британская газета The Times в пятницу, 6 апреля, сообщила, что вещество, которым отравили экс-разведчика Сергея Скрипаля, могли произвести в Саратовской области России.

Как сообщала "Страна", 5 апреля дочь экс-ГРУшника Сергея Скрипаля Юлия, которая вместе с отцом была отравлена в британском Солсбери, заявила, что идет на поправку.