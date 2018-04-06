Экипаж задержанного в акватории Азовского моря крымского рыболовецкого судна "Норд" заявил, что не намерен возвращаться без капитана.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Мы сюда вдесятером пришли, вдесятером мы отсюда и уйдем. Пока не будет освобожден наш капитан, даже если по нам будут приняты какие-то решения, мы борт судна не покинем", - сказал один из членов экипажа.

Судно находится в порту Бердянска.

25 марта Госпогранслужба Украины задержала в водах Азовского моря сейнер "Норд" под флагом РФ с 10 членами экипажа на борту. Моряки находятся в порту Бердянска. Им запрещено покидать судно. Это жители Крыма, незаконно получившие российские паспорта.

Напомним, что ранее Херсонский городской суд перенес на 6 апреля слушание дела по избранию меры пресечения капитану российского сейнера "Норд".

Как сообщала "Страна", при этом вечером 5 апреля суд освободил до основного разбирательства капитана крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко