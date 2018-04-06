В пятницу, 6 апреля, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро стали еще дешевле.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Доллар стал дешевле на 20 копеек - 26,06 грн.

Евро потерял в цене 29 копеек - до 31,95 грн.

Российский рубль также немного подешевел - до 0,452 грн.

Напомним, что ранее мы писали, что экспортеры перед Пасхой обваливают курс доллара: 5 апреля он потерял на межбанке сразу 21 копейку, и остановился на уровне 26,03-26,06 грн за доллар.

Как сообщала "Страна", в марте украинцы продали на $104,9 млн больше, чем купили.