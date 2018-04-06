На заседании Совбеза ООН, где Россия обвинила Великобританию в фабрикации дела Скрипаля, российский постпред Василий Небензя заявил, что британские власти играют с огнем, обвиняя Москву.

Дипломат обвинил Великобританию в создании "фейковой истории", которую назвал жареной уткой, а действия Лондона - игрой с огнем, аргументацию покушения на убийство Сергея и Юлии Скрипаль - мутной, а обвинения против России в использовании химического оружия в Солсбери - театром абсурда.

Небензя заявил, что "Новичок" - это не российский копирайт. По его словам, несмотря на русское название, термин придумали на Западе для линейки боевых отравляющих веществ.

Василий Небензя также пожаловался, что к Юлии Скрипаль, являющейся гражданкой России, не допускают консула.

По словам Небензи, Россию обвинили в преступлении, не предоставив весомых доказательств.

Представитель Великобритании Карен Пирс ответила, что действия страны отвечают всем международным нормам, и что требования российской стороны допустить ее экспертов к следствию напоминают требования поджигателя быть допущенным к расследованию пожара.

Пирс также отметила, что эксперты британской лаборатории в Портон-Даун определили, что яд, использовавшийся при покушении, является нервно-паралитическим веществом "Новичок", а для уверенности в том, что за покушением стоит именно Москва у правительства Великобритании есть целый ряд причин.

Россия, по словам Пирс, производила это вещество на протяжении последних 10 лет и сохраняют такую возможность. Кроме того, она напомнила, что за Россией тянется шлейф совершенных государственными органами убийств и заявления самых высокопоставленных чиновников этого государства о том, что Москва рассматривает перебежчиков, как предателей и цели для расправы.

Как сообщала "Страна", британская газета The Times в пятницу, 6 апреля, сообщила, что вещество, которым отравили экс-разведчика Сергея Скрипаля, могли произвести в Саратовской области России, в городе Шиханы.