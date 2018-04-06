Венесуэла и Панама отозвали своих послов из-за спора о деньгах
Власти Панамы отозвали посла из Венесуэлы и потребовали сделать аналогичный шаг от Каракаса.
Об этом сообщает Reuters.
Панама пояснила, что такое решение было принято в ответ на приостановку Венесуэлой экономических и финансовых отношений с Панамой на 90 дней. Речь о 46 юридических и 22 физлицах, включая президента Панамы Хуана Карлоса Варелу.
Власти Венесуэлы пояснили это тем, что граждане республики периодически пользуются финансовой системой Панамы для вывода средств, полученных в результате расхищения госсобственности.
Венесуэла уже ответила на предложение Панамы о высылке послов. Президент страны Николас Мадуро 6 апреля отозвал посла из Панамы для консультаций.
Об этом в Twitter сообщил вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами.
Фото: twitter.com/TareckPSUV
Ранее власти Панамы внесли президента Венесуэлы Николаса Мадуро и еще более 50 чиновников в список политиков, которые могут иметь отношение к отмыванию денег и финансированию терроризма.
Напомним, что ранее Венесуэла выпустила собственную криптовалюту Petro.
Как сообщала "Страна", в тюрьме Гватемалы скончался 91-летний диктатор Риос Монтт.