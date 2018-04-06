Власти Панамы отозвали посла из Венесуэлы и потребовали сделать аналогичный шаг от Каракаса.

Об этом сообщает Reuters.

Панама пояснила, что такое решение было принято в ответ на приостановку Венесуэлой экономических и финансовых отношений с Панамой на 90 дней. Речь о 46 юридических и 22 физлицах, включая президента Панамы Хуана Карлоса Варелу.

Власти Венесуэлы пояснили это тем, что граждане республики периодически пользуются финансовой системой Панамы для вывода средств, полученных в результате расхищения госсобственности.

Венесуэла уже ответила на предложение Панамы о высылке послов. Президент страны Николас Мадуро 6 апреля отозвал посла из Панамы для консультаций.

Об этом в Twitter сообщил вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами.

Фото: twitter.com/TareckPSUV

Ранее власти Панамы внесли президента Венесуэлы Николаса Мадуро и еще более 50 чиновников в список политиков, которые могут иметь отношение к отмыванию денег и финансированию терроризма.

Напомним, что ранее Венесуэла выпустила собственную криптовалюту Petro.

Как сообщала "Страна", в тюрьме Гватемалы скончался 91-летний диктатор Риос Монтт.