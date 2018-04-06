В Министерстве сельского хозяйства Венгрии пришли к выводу, что сейчас нет необходимости строить сплошное ограждение на границе с Украиной, которое должно было предотвратить проникновение на территорию ЕС диких животных, переносчиков африканской чумы свиней.

Об этом сообщает Мukachevo.net.

До сих пор план построения такого забора на украинском-венгерской границе не отклонялся. Уже готовилось необходимое финансирование.

Однако Министерство сельского хозяйства решило отклонить планы, поскольку текущая эпидемиологическая ситуация не оправдывает строительство такого забора.

При этом по оценкам экспертов, в случае появление вируса АЧС на территории Венгрии, 30-35% местных свиноферм могут стать убыточными.

Напомним, что забор длиной почти в 1,2 тысячи километров планируют построить на восточной границе Польши для борьбы с Африканской чумой свиней.

Как сообщала "Страна", ограда будет стоить примерно 150 млн злотых (36 млн евро).