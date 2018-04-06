В ночь на 6 апреля в 00:30 на улице Жилянской в Киеве горел деревянный храм Иерусалимской иконы Божьей Матери.

Об этом сообщает "Информатор".

По данным ресурса, пожар начался с задней стороны храма, там горели строительные материалы. Далее огонь перекинулся на фасад.

Храм расположен он на территории академии эстрадного и циркового искусств, по улице Жилянской, 82.

Возгорание заметил охранник академии и вызвал спасателей. На месте пожарные подключились к водяным гидрантам детского сада по соседству и за 15 минут ликвидировали возгорание.

Со слов священника прибывшего на место происшествия, причиной возгорания мог быть чей то окурок, брошенный со стороны детского садика на деревянные материалы. Причины пожара будет выяснять следственно-оперативная группа.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что в Киеве в райуправлении Пенсионного фонда при пожаре сгорел мужчина.

Как сообщала "Страна", в ночь на 5 апреля на Березняках в Киеве сгорел микроавтобус. Пожар произошел около полуночи. В кабине водителя в это время никого не было.