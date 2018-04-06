В Страстную пятницу в центре Киева горел деревянный храм
В ночь на 6 апреля в 00:30 на улице Жилянской в Киеве горел деревянный храм Иерусалимской иконы Божьей Матери.
Об этом сообщает "Информатор".
По данным ресурса, пожар начался с задней стороны храма, там горели строительные материалы. Далее огонь перекинулся на фасад.
Храм расположен он на территории академии эстрадного и циркового искусств, по улице Жилянской, 82.
Возгорание заметил охранник академии и вызвал спасателей. На месте пожарные подключились к водяным гидрантам детского сада по соседству и за 15 минут ликвидировали возгорание.
Со слов священника прибывшего на место происшествия, причиной возгорания мог быть чей то окурок, брошенный со стороны детского садика на деревянные материалы. Причины пожара будет выяснять следственно-оперативная группа.
Фото: kiev.informator.ua
Напомним, что в Киеве в райуправлении Пенсионного фонда при пожаре сгорел мужчина.
Как сообщала "Страна", в ночь на 5 апреля на Березняках в Киеве сгорел микроавтобус. Пожар произошел около полуночи. В кабине водителя в это время никого не было.