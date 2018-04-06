Британская газета The Times в пятницу, 6 апреля, сообщила, что вещество, которым отравили экс-разведчика Сергея Скрипаля, могли произвести в Саратовской области России.

Ссылаясь на данные разведки, The Times пишет, что газ "Новичок" был произведен на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы Саратовской области.

Представители британских разведывательных агентств обнародовали данные на специальном совещании союзников Соединенного Королевства.

Целью совещания было "убедить мировых лидеров в том, что за отравлением стоит Москва" и что "химическое вещество "Новичок" было произведено на объекте Шиханы в юго-западной части России".

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта и до сих пор находятся в больнице.

Напомним, что на заседании Совбеза ООН Россия обвинила зарубежные спецслужбы в отравлении Скрипалей.

Как сообщала "Страна", 5 апреля дочь экс-ГРУшника Сергея Скрипаля Юлия, которая вместе с отцом была отравлена в британском Солсбери, заявила, что идет на поправку.