В пятницу, 6 апреля, власти США объявят о новых санкциях против ряда представителей российской правящей элиты из так называемого "кремлевского списка".

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Под санкции попадут российские олигархи, политики и правящая элита, близкие к президенту Владимиру Путину.

Санкционный список был разработан в начале 2018 года. Введение этих ограничений станет следующим шагом после того, как 15 марта США одобрили введение санкций против 19 человек и пяти компаний, в том числе и в отношении российских разведывательных служб из-за кибератак.

Напомним, что ранее российские миллиардеры из "кремлевского доклада" после публикации документа за день потеряли 1,1 млрд долларов, по данным Forbes.

Больше всего в абсолютном выражении подешевели активы Вагита Алекперова (ЛУКОЙЛ) - на 226 миллионов долларов, Владимира Лисина (НЛМК) - на 205 миллионов долларов и Сулеймана Керимова ("Полюс") - на 102 миллиона долларов.