В пятницу будет тепло и местами дождливо
В пятницу, 6 апреля, днем воздух прогреется до +12...+17, местами пройдут дожди.
Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.
На западе сегодня обещают дождь. Днем +12....+15.
На севере небольшие осадки обещают в Житомирской, Черниговской областях. В Сумской - переменная облачность без осадков. Днем +14...+17.
В центре дождь возможен в Винницкой области. Днем +14...+17ю
На востоке без осадков. Днем воздух прогреется до +15...+17.
На юге также сухо. Днем +10...+17.
В Киеве 6 апреля небольшой дождь. Днем +15...+17, ночью +5...+7.
Фото: meteo.gov.ua
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