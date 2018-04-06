В пятницу, 6 апреля, днем воздух прогреется до +12...+17, местами пройдут дожди.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе сегодня обещают дождь. Днем +12....+15.

На севере небольшие осадки обещают в Житомирской, Черниговской областях. В Сумской - переменная облачность без осадков. Днем +14...+17.

В центре дождь возможен в Винницкой области. Днем +14...+17ю

На востоке без осадков. Днем воздух прогреется до +15...+17.

На юге также сухо. Днем +10...+17.

В Киеве 6 апреля небольшой дождь. Днем +15...+17, ночью +5...+7.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что ранее синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев на Пасху.

Как сообщала "Страна", климатологи назвали самый теплый и самый холодный дни календарной зимы в Киеве