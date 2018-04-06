В первых четвертьфинальных поединках Лиги Европы УЕФА "Лацио" - обидчик киевского "Динамо" на предыдущей стадии розыгрыша - победил в Риме "Зальцбург".

Лондонский "Арсенал" разгромил московский ЦСКА, "Лейпциг" обыграл "Марсель", а "Атлетико" в Мадриде взял верх над лиссабонским "Спортингом"

"Лацио" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия) - 4:2

голы: Сенад Лулич (8-я минута), Марко Пароло (49), Фелипе Андерсон (74), Чиро Иммобиле (76) - Валон Бериша (30, с пенальти), Такуми Минамино (71);

"Арсенал" (Англия) - ЦСКА (Россия) - 4:1

голы: Арон Рэмзи (9, 28), Александр Ляказетт (23-пен., 35) - Александр Головин (15);

"Лейпциг" (Германия) - "Марсель" (Франция) - 1:0

гол: Тимо Вернер (45+1);

"Атлетико" (Испания) - "Спортинг" (Португалия) - 2:0

голы: Коке (1), Антуан Гризманн (40).

Квартет полуфиналистов Лиги Европы определится 12 апреля по итогам ответных матчей, которые пройдут в Зальцбурге, Москве, Марселе и Лиссабоне.

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы состоится 13 апреля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Поединки этой стадии турнира состоятся 26 апреля и 3 мая.

Финал состоится 16 мая в Лионе (Франция).

Ранее "Страна" информировала, что УЕФА завел дело по поводу появления флага "ДНР" на римском "Стадио Олимпико".