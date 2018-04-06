Россия не приемлет обвинений Великобритании в адрес Москвы в причастности к отравлению семьи Скрипалей в Солсбери, и выдвигает свою версию, что за этим стоят спецслужбы других стран.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает Укринформ.

"Поскольку британские власти, ничуть не колеблясь, имеют дерзость заявлять, что за инцидентом в Солсбери с большой долей вероятности стоит Россия, мы также с большой долей вероятности предположим, что за этой мега-провокацией стоят спецслужбы некоторых стран", - заявил российский представитель.

Он подчеркнул, что РФ "не имеет никакого отношения к отравлению Скрипалей".

По словам Небензи, "Новичок" – это не российский копирайт, несмотря на явно очевидно русскоязычное название". Это название, отметил он "была принято на Западе для линейки боевых отравляющих веществ, которые, что не является новостью для экспертов и ученых, производились во многих странах, в том числе, в США и Великобритании".

Напомним, очнувшаяся Юлия Скрипаль сделала первое заявление после отравления в Солсбери.