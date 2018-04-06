В глубинах Северного Ледовитого океана, под покровом полярной ночи гренландские киты... поют. И это их любимое занятие, передает ВВС.

В то время как о пении горбатых китов известно уже давно, оказывается, что их у двоюродных братьев - гренландских или полярных китов - может быть гораздо более широкий репертуар.

Изучение популяции гренландских китов, обитающих в районе архипелага Шпицберген, показало, что их музыкальные призывы могут быть такими же разнообразными, как и у певчих птиц.

Фото: nationalpost.com

В течение трех лет популяция китов, обитающая близ Шпицбергена, "спела" 184 уникальных песен. Вокализация продолжалась ежегодно круглые сутки в течение большей части зимы.

"В алфавите гренландских китов, насколько мы можем судить, - тысячи букв", - сказала в интервью ВВС профессор Кейт Стаффорд, ведущий автор исследования, опубликованного в "Трудах Королевского общества".

"Я на самом деле думаю о песнях горбатых китов, как о классической музыке. Они стройные и упорядоченные и могут длиться 20-30 минут. Каждая песня [гренландского кита] может продолжаться всего лишь от 45 секунд до 2 минут, но они повторяют эту песню и снова", - добавляет она.

Ранее сообщалось, что в Тихом океане кит спас женщину от акулы.