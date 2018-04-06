Японская риэлторская компания Leopalace21 разработала необычную систему защиты от грабителей под названием Man on the Curtain. В ней используется миниатюрный проектор, который создает иллюзию того, что кто-то находится в квартире, проецируя изображение на шторы. Об этом сообщает Nplus1.ru.

Обычно сигнализации срабатывают, когда воры уже проникли в дом, причем в некоторых случаях устройство можно быстро отключить, или оно вовсе не запускается. При этом доступных методов именно предотвращения взлома, а не реакции на уже происходящие события, сегодня не так много.

Сотрудники компании Leopalace21 создали систему, которая имитирует присутствие жильца в квартире. Она включает проектор, который подключается к смартфону, и набор черно-белых видео длительностью 30 минут, проигрывающихся по кругу. Пользователю предлагается на выбор несколько повседневных сцен, включая уборку квартиры и занятие спортом или музыкой.

Как показывает промо-ролик компании, с улицы силуэт человека видно достаточно отчетливо. С другой стороны, отчасти такой метод выглядит ненатуралистично из-за того, что настолько яркое освещение редко используется в помещении.

Пока что Leopalace21 не начала продажу систем защиты, однако уже предоставила пять прототипов для тестирования.

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