Крупнейшая лоу-кост авиакомпания в Центральной и Восточной Европе Wizz Air открыла полеты из Харькова в Дортмунд,, передает Укринформ.

Таким образом Харьков стал третьим украинским городом для Wizz Air после Киева и Львова.

"Спрос среди украинских пассажиров на услуги Wizz Air вырос, и компания пошла им навстречу. Рейс из Харькова в Дортмунд будет осуществляться самолетом Airbus A320 два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Сегодня первые 150 пассажиров прилетели из Дортмунда в Харьков и еще 150 улетели обратным рейсом из Харькова в Дортмунд", - отметила на церемонии презентации рейса представитель компании Сорина Ратц.

По ее словам, минимальная цена билета - от 869 грн.

"В июне лоукстер будет осуществлять рейсы из Харькова в Катовице, а в ноябре - в Вену", - добавила Сорина.

Ранее сообщалось, что Ryanair наймет на работу 250 украинских IT-специалистов.

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