В Херсоне группа лиц попробовала отбить у сотрудников СБУ задержанного капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко, которому должны были избрать в городском суде меру пресечения. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники.

Ранее постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин проинформировал на своей странице в Facebook, что "сегодня в Херсоне группой лиц была осуществлена попытка отбить у работников ГУ СБУ в АРК недавно задержанное лицо, относительно которого избирали меру пресечения в Херсонском суде".

В разговоре с корреспондентом агентства Бабин подтвердил данный факт, и отметил, что в указанной группе было до 15 человек.

Однако опроверг уже распространенное рядом СМИ сообщение, со ссылкой на его информацию в Facebook, что лицом, которое пытались отбить, является недавно задержанный на Херсонщине сотрудниками СБУ депутат "Евпаторийского городского совета". 

Напомним, после ареста судна "Норд" МИД РФ вручил ноту протеста украинскому дипломату.

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