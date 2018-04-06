Министерство финансов представило законопроект, согласно которому устанавливается система денежной компенсации покупателям за выявление нарушений во время приобретения товаров. Об этом сообщается на сайте финансового ведомства.

Сообщается, что если данный закон будет принят, то потребители смогут самостоятельно проверять достоверность выданного чека. В случае выявления нарушений, покупатель сможет получить денежную компенсацию в размере до 100% стоимости купленного товара.

В Минфине надеются, что подобная инициатива поспособствует детенизации оборота наличных средств, устранит недоработки в правовом регулировании расчетно-кассовых операций при дистанционной торговле, уменьшит коррупционные риски, а также будет способствовать защите прав потребителей.

На данный момент текст данного законопроекта представлен для публичного обсуждения, после чего финансовое ведомство направит его в Кабинет министров и Верховную Раду.

Напомним, ранее Минфин ограничил выкуп иностранцами гривневых долгов Украины, чтобы удержать курс.

При этом ведомство выплатило $444 млн по евробондам.