Польское правительство так и не смогло запретить деятельность Коммунистической партии, пишет издание Rzeczpospolita.

Так, еще в январе этого года вице-министр юстиции Патрик Яки заявлял, что буквально через несколько дней Конституционный суд рассмотрит представление о запрете деятельности Коммунистической партии Польши.

Но, по словам издания, польская прокуратура до сих пор не составила соответствующее представление, и неизвестно, когда это сделает.

Представитель прокуратуры отметил, что его ведомство "выполняет тщательный анализ деятельности и целей партии".

"Звучит так, будто прокуратура только начала заниматься этим вопросом", - говорит один из активистов, выступающих за запрет компартии, и добавляет, что такое затягивание дела выглядит довольно странным.

Ведь правящая партия Право и Справедливость (PiS) уже давно пытается избавиться от коммунистов.

Коммунистическая партия Польши появилась в 2002 году. Конфликт вокруг нее начался в 2013 году, когда она опубликовала доклад на своей интернет-странице, в которой обвиняла нацистов в убийствах в Катыни.

Председатель Компартии Кшиштов Швей считает, что нет никаких оснований для запрета его партии. "То, что мы писали о Сталине и Дзержинском, еще не означает, что мы одобряем их методы. Мы считаем, что современный коммунизм не должен прибегать к революционному насилию", - говорит он.

Издание добавляет, что польская конституция запрещает существование не конкретно коммунистических партий, а партий, которые полагаются на "тоталитарные методы и практики".

Как сообщалось, Польский суд недавно отменил решение о декоммунизации семи улиц в Гданьске.

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