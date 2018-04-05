Участники польской военной тренировочной миссии в Украине говорят, что помогают стране создать современную армию по стандартам НАТО. Об этом пишет польское военное издание Defence24.

Так, среди военных инструкторов из разных стран, присутствующих на Яворовском полигоне, только Польша имеет общую границу с Украиной.

За время семи ротаций Украину успели посетить польские артиллеристы, танкисты, снайперы, разведчики и штабные офицеры.

Целью объединенной международной тренировочной миссии является не обучение отдельных солдат или подразделений, а перестройка украинских вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО с постепенным уходом от постсоветской структуры, говорит издание. Продлится миссия до 2020 года.

Основными проблемами работы миссии издание называет совершенно иную структуру армии и различные подходы к функционированию.

По словам членов миссии, в Яворове они не только учат, но и сами учатся, ведь у украинских военных есть уникальный опыт участия в антитеррористической операции на Донбассе.

"Учения и реалии войны - это две разные вещи. Солдаты моей ротации вынесли для себя интересные выводы и умения. Это важно не только для украинских войск, но и для нас, ведь этот конфликт происходит непосредственно около нас. Украинские солдаты охотно делились опытом, добытым во время боевых действий. Особенно нас интересовали тактические решения", - говорит майор Радослав Кравец, командир седьмой ротации польского контингента.

Ранее сообщалось, что руководителя Яворивского полигона СБУ подозревает в связях с разведкой России.