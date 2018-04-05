Специалисты по искусственному интеллекту из более чем 30 стран решили бойкотировать южнокорейский университет из-за опасений, что его сотрудничество с ведущим производителем оружия может привести к созданию "роботов-убийц", пишет Guardian.

Более 50 ученых подписали письмо, в котором заявили, что прерывают любые контакты с Корейским ведущим научно-технологическим институтом (KAIST) из-за его сотрудничества с производителем оружия Hanwha Systems.

По их мнению, целью этого сотрудничества является "ускорение гонки вооружений", конечной целью которой является создание автономных систем оружия.

"Есть много замечательных вещей, которые можно сделать с искусственным интеллектом, которые спасают жизни, даже в военном контексте. Но открытое декларирование курса на создание автономных систем вооружения и подобное партнерство вызывают беспокойство", - цитирует издание совместное письмо ученых.

На следующей неделе ООН соберется в Женеве обсудить перспективы развития автономных вооруженных систем, и уже более 20 стран высказались за полный запрет разработки "роботов-убийц".

"Использование искусственного интеллекта для военных целей породило опасения развития ситуаций в стиле Терминатора, и возникают вопросы относительно точности оружия и его способности отличать союзника от врага", - говорит издание.

В свою очередь, президент KAIST Сунг-Чуль Шин выразил сожаление в связи с бойкотом. "Я хотел бы заявить, что KAIST не намерен участвовать в разработке автономных систем вооружения или роботов-убийц", - сказал он в заявлении.

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