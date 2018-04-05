Истек срок предоставленный Соломенский судом Киева детективам для доступа к результатам выигрышей национальной лотереи с участием Олега Ляшко.

Антикоррупционное бюро начало проверку декларации главного "радикала" после появления в ней полумиллионного выигрыша, передает ТСН.

В 2017 году Олег Ляшко приобрел дом в Козине за 15 миллионов и выиграл более полумиллиона гривень в лотерею. При этом везло ему трижды.

Сначала он выиграл почти 284 тысячи гривень, потом 134 тысячи и в заключение еще 153 тысячи гривень. Фортуне Ляшко первыми удивились специалисты по теории вероятности.

"Одна десятимиллионная – такая вероятность, если вы купили один лотерейный билет и выиграли", - заявил профессор математики.

Директор центра противодействия коррупции Виталий Шабунин уверен, что декларирование нардепом Олегом Ляшко выигрышей, которых никогда не было, – это легализация коррупционных доходов.

"В целом, это классическая схема, которая используется во всем мире, когда незаконные доходы легализуются через лотерею. Или через выигрыш в карты, или через выигрыш в казино", - заявляет Шабунин.

Прошлый год для Олега Валерьевича стал чрезвычайно удачным. Кроме своего имения в элитном Козине, он достроил дом и своей безработной гражданской жене Росите и пересадил ее с общественного транспорта на дорогой внедорожник стоимостью в два с половиной миллиона гривень.

Журналисты несколько раз обращались и в "Радикальную партию", и к Олегу Ляшко лично. Ни его коллеги, ни он несмотря на всю скандальность ситуации ее не комментируют. В НАБУ говорить на камеру о результатах расследования отказались и отправили ответ почтой. Теперь это у этого дела гриф "секретно".

"Предоставить другую информацию о ходе досудебного расследования не представляется возможным в связи с необходимостью сохранения тайны досудебного расследования", - говорится в ответе.

В октябре 2017 года сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяет декларацию Ляшко в связи с сообщением о выигрыше им свыше 570 тыс. грн в лотерею. По данному факту НАБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве № 42017000000004970 от 11.12.2017 по факту получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Как сообщала "Страна", НАБУ проводит обыски у помощника Ляшко по делу о взятке Супрун. Он отметил, что Богачев "очень скромный, добрый и искренний".

Отметим, что украинка случайно выиграла миллионы долларов в США, купив не тот лотерейный билет.