В Кременчуге госпитализировали трех подростков, которые, по предварительной информации, травмировались в результате взрыва пиротехнического средства. Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской области, передает УНН.

"Сегодня около 15 часов в медицинское учреждение Кременчуга с повреждениями ног были доставлены трое подростков в возрасте 14-15 лет. Проведенной проверкой работники полиции установили, что ребята получили травмы в парке Студенческий", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

По предварительной информации, взорвалось пиротехническое средство.

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