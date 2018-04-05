Директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын был приглашен в Россию.

Об этом координатор деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств заявил в среду на встрече с группой журналистов, передает ТАСС.

У Коутса в свете недавней поездки Ким Чен Ына в Китай поинтересовались, может ли речь идти о возвращении к формату шестисторонних переговоров, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова.

"Не думаю, что мы знаем на данном конкретном этапе, о чем идет речь. <...> Мы знаем, что он (Ким Чен Ын) съездил в Китай провести переговоры с (председателем КНР Си Цзиньпином - Прим.Ред.). Мы знаем, что есть приглашение поехать в Россию на переговоры", - утверждал он.

По сведениям Коутса, спецслужбы США хотели бы знать, какие темы Ким Чен Ын собирается обсуждать в РФ. "Будем надеяться, что мы узнаем, о чем будут говорить", - добавил он.

Директор национальной разведки также отверг предположения о том, что Пекин после визита Ким Чен Ына мог ослабить контроль над торговлей с КНДР. "Я не вижу никаких доказательств этого, и никаких заявлений из Китая по поводу того, что это имело место", - подчеркнул Коутс.

Как сообщил 28 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "пока никакого российско-северокорейского саммита на повестке дня нет". По его словам, "таких планов у президента России нет".

Визит Ким Чен Ына в Пекин проходил с 25 по 28 марта. Власти Китая сообщили о нем только постфактум. Пребывание в КНР стало для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил КНДР после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.

Как сообщала "Страна", Ким Чен Ын сводил жену на концерт поп-групп из Южной Кореи.

Это первый подобный визит музыкантов из Южной Кореи за более чем 10 лет, он проходит в преддверии саммита между представителями разделенного полуострова.

Отметим, что первая леди КНДР поразила социальные сети и журналистов во время визита в Китай.