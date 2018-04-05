Министерство инфраструктуры намерено запустить авиасообщение с Закарпатьем в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении на сайте Мининфраструктуры.

"В этом году мы должны запустить полноценное авиасообщение с Закарпатьем", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он добавил, что в первую очередь министерство рассматривает аэропорт в Ужгороде.

"Остались некоторые формальности на уровне украинско-словацких отношений. Мы должны завершить эти процедуры в первом полугодии, и я надеюсь, мы сможем смонтировать необходимое авиационное оборудование для полноценного авиасообщения тоже в этом году", - уточнил министр.

Как сообщала "Страна", крупнейшая швейцарская авиакомпания возобновит полеты из Цюриха в Киев.

Ранее мы писали, что Украина оштрафовала российские авиакомпании на 5 млрд гривен за полеты в Крым.

Также украинской авиакомпании разрешили летать из Харькова в Барселону.