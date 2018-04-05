Генеральная прокуратура отобрала из открытого доступа образцы голоса заместителя генпрокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого и назначила экспертизу для сравнения их с образцами речи, которые были зафиксированы во время прослушивания его кабинета.

Об этом информирует источник в Генпрокуратуре, передает "Украинские новости".

По его словам, образцы голоса были взяты с открытого доступа накануне.

Он также сообщил, что проведение экспертизы может занять около 2 недель.

Напомним, НАБУ подозревает Холодницкого в ряде нарушений, в частности, агенты считают, что глава САП прикрывал чиновников, по которым были заведены дела.

Еще мы рассказывали, как Холодницкий сегодня в Раде обменялся лаконичными репликами на речь лидера Радикальной партии Олега Ляшко.