Установлены правовые основы и порядок организации дипломатической службы как составляющей государственной службы, а также особенности ее прохождения и правового статуса должностных лиц дипломатической службы.

Верховная Рада на утреннем заседании 5 апреля приняла Закон "О дипломатической службе". Соответствующий проект № 7322 был принят за основу 7 декабря 2017 года.

Дипломатическая служба определяется как государственная служба особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности должностных лиц дипломатической службы, связанной с реализацией внешней политики Украины, защитой национальных интересов Украины в сфере международных отношений, а также прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом.

Предусмотрено, в частности, установление контрактной формы прохождения дипломатической службы, категоризацию дипломатических должностей с учетом стандартов госслужбы и решение вопросов, связанных с долгосрочной командировкой данных работников.

Также дано определение ротации как планового замещения должностей в органах дипломатической службы должностными лицами этой службы.

Кроме того, урегулированы вопросы определения специфики оплаты труда, социального и медицинского обеспечения работников дипломатической службы.

Напомним, что Президент внес законопроект в Парламент 20 ноября 2017 года. Закон принят с правками и вступит в силу через 6 месяцев со дня официального опубликования.

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