Исследователи обнаружили более двухсот новых видов РНК-вирусов, которые паразитируют на рептилиях, амфибиях и рыбах. Ученые считают, что эволюционная история этих групп вирусов началась сотни миллионов лет назад еще в океане.

Об этом сообщает Nature, где опубликована редакционная статья на эту тему.

Значительная часть вирусов в качестве носителя наследственной информации использует РНК, а не ДНК.

При попадании в клетку эта РНК может непосредственно использоваться в качестве инструкции для синтеза вирусных белков. В некоторых случаях процесс репликации вируса может также включать промежуточную ДНК-стадию, когда специальный вирусный фермент синтезирует последовательность ДНК на РНК-матрице.

РНК-вирусы являются возбудителями целого ряда заболеваний человека, включая лихорадку Эбола и Зика, корь, грипп, СПИД, атипичную пневмонию и обычную простуду, а также заболеваний домашних животных. По этой причине основные исследования, посвященные биологии и эволюции РНК-вирусов, были посвящены вирусам млекопитающих и птиц.

Ученые из Государственной лаборатории по контролю и предотвращению заболеваний в Пекине (Китай) и института инфекционных заболеваний и биобезопасности университета Сиднея (Австралия) проанализировали разнообразие РНК-вирусов позвоночных животных и обнаружили, что эти вирусы активно паразитируют не только на млекопитающих, но и на рептилиях, амфибиях и рыбах.

Исследователи отсеквенировали РНК, выделенную из тканей кишечника, печени, легкого и жабр 186 видов хордовых животных, включая ланцетников, бесчелюстных рыб (миног), хрящевых, лучеперых и лопастеперых рыб, амфибий и рептилий. Полученные библиотеки последовательностей проанализировали на наличие генов, похожих на гены известных РНК-вирусов позвоночных. В результате ученые обнаружили 214 новых, ранее не описанных видов вирусов, и две предположительно новых группы, отдаленно напоминающих недавно описанные семейства вирусов.

Кроме того, исследователи сделали вывод, что каждое семейство вирусов, поражающих млекопитающих и птиц, встречается также у рептилий, амфибий или рыб.

К примеру, новые разновидности вирусов гриппа были обнаружены у миксины, колючего угря и азиатской жабы. По-видимому, «родственники» всех семейств вирусов млекопитающих размножаются в тех же самых тканях, что дополнительно подчеркивает их древнее эволюционное происхождение.

Новые данные позволяют пересмотреть гипотезы эволюции РНК-вирусов. К примеру, ранее ученые полагали, что происхождение этих групп вирусов связано с беспозвоночными, которые переносят заболевания к млекопитающим, такими как клещи и комары. Однако, cудя по всему, РНК-вирусы коэволюционировали вместе с позвоночными, начиная еще с таких древних групп, как бесчелюстные рыбы.

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