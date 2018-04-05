Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту можно будет продлить на срок от 1 до 10 лет.

Это предусмотрено законопроектом № 6473 "О внесении изменений в законы относительно уточнения вопросов военной службы по контракту", который сегодня был принят за основу. Об этом информирует Юрлига.

В частности, предусмотрено, что военные комиссариаты (командиры воинских частей) смогут направлять в Службу безопасности запросы для проверки сведений о причастности к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Для проведения такой проверки необходимо письменное согласие желающего поступить на службу.

Проверка будет длиться не более 30 календарных дней с даты подачи согласия. Если согласие не предоставлено или если будет установлено, что гражданин причастен к таким противоправным действиям, его не примут на военную службу.

Кроме того, женщинам предоставят равные возможности с мужчинами на заключение контракта на прохождение военной службы. Женщины смогут заключать контракт до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

Как сообщалось, Рада разрешила продолжить служить в армии непригодным по состоянию здоровья украинцам.

Кроме того, Рада сегодня приняла закон о дипломатической службе.