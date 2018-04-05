Верховная Рада разрешила военным продлевать контракты сроком до десяти лет
Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту можно будет продлить на срок от 1 до 10 лет.
Это предусмотрено законопроектом № 6473 "О внесении изменений в законы относительно уточнения вопросов военной службы по контракту", который сегодня был принят за основу. Об этом информирует Юрлига.
В частности, предусмотрено, что военные комиссариаты (командиры воинских частей) смогут направлять в Службу безопасности запросы для проверки сведений о причастности к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Для проведения такой проверки необходимо письменное согласие желающего поступить на службу.
Проверка будет длиться не более 30 календарных дней с даты подачи согласия. Если согласие не предоставлено или если будет установлено, что гражданин причастен к таким противоправным действиям, его не примут на военную службу.
Кроме того, женщинам предоставят равные возможности с мужчинами на заключение контракта на прохождение военной службы. Женщины смогут заключать контракт до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.
Как сообщалось, Рада разрешила продолжить служить в армии непригодным по состоянию здоровья украинцам.
Кроме того, Рада сегодня приняла закон о дипломатической службе.