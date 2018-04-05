Народные депутаты одобрили в первом чтении законопроекты, которые меняют порядок распределения должностей в комитетах Верховной Рады.

В частности, предлагается избирать народных депутатов на должности председателей комитетов, первых заместителей, заместителей, секретарей и членов комитетов на основе предложений депутатских фракций по принципу д'Ондта.

Соответствующий законопроект № 7550 принят за основу на утреннем заседании Верховной Рады 5 апреля, передает Лига.

Принцип д'Ондта предусматривает, что указанные должности распределяются между депутатскими фракциями последовательно, одна за другой.

Очередную в указанной последовательности должность получает та депутатская фракция, которая имеет наибольшую квоту (определенную с точностью до сотых), вычисляемую по формуле К = Ф: (П + 1), где Ф - общее количество членов депутатской фракции, а П - количество должностей, полученных депутатской фракцией к данному шагу.

После каждой полученной должности квота депутатской фракции пересчитывается с учетом нового количества полученных должностей.

Предполагается, что распределение должностей в комитетах по принципу д'Ондта будет применяться в Верховной Раде Украины следующего (девятого) созыва.

На сегодняшний день персональный состав парламентских комитетов формируется путем определения квот распределения должностей пропорционально от количественного состава депутатских фракций (депутатских групп) к фактической численности народных депутатов.

Кроме того, предлагается в Верховной Раде девятого созыва создать не более 20 комитетов. При этом предметы ведения комитетов должны соотноситься со сферами деятельности министерств.

Соответствующий законопроект №6256 также принят за основу 5 апреля.

Еще отметим, что сегодня Рада приняла закон о дипломатической службе.