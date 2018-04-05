В четверг в департаменте Жиронда, на юго-западе Франции, разбился военный вертолет. В результате катастрофы погибли два члена экипажа, находившиеся на борту, передает издание BFMTV.

Отмечается, что авария произошла около 10 утра по местному времени вблизи аэродрома Артиг-де-Люссак. В издании отметили, что шестидесятилетний летчик был опытным пилотом и неоднократно летал в этом районе.

По предварительным данным, во время полета на борту вертолета возникли технические проблемы с двигателем. Расследование инцидента продолжается.

Как сообщала ранее "Страна", на Ставрополье в России во время обработки полей химикатами разбился вертолет Ми-2. Летчику удалось выжить.

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