Во Франции разбился военный вертолет, его экипаж не выжил
В четверг в департаменте Жиронда, на юго-западе Франции, разбился военный вертолет. В результате катастрофы погибли два члена экипажа, находившиеся на борту, передает издание BFMTV.
Отмечается, что авария произошла около 10 утра по местному времени вблизи аэродрома Артиг-де-Люссак. В издании отметили, что шестидесятилетний летчик был опытным пилотом и неоднократно летал в этом районе.
По предварительным данным, во время полета на борту вертолета возникли технические проблемы с двигателем. Расследование инцидента продолжается.
Как сообщала ранее "Страна", на Ставрополье в России во время обработки полей химикатами разбился вертолет Ми-2. Летчику удалось выжить.
Также мы писали, как в США на дом упал вертолет.
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