В рамках 54-го чемпионата мира по лыжным видам спорта среди военных в австрийском Хохфильцене состоялись женский и мужской, одиночный и командный спринт.

Об этом сообщает Украинский биатлон.

В женском одиночном спринте серебряную награду завоевала Юлия Джима, которая со 2 промахами уступила 32 секунды победительнице немке Францисце Хильдебранд. Ирина Варвинец заняла 6-ю строчку (1) 55 с. Мария Кручова - 21-я, Валерия Дмитренко - 22.

У мужчин высшую ступень на финише среди украинцев продемонстрировал Руслан Ткаленко (0) - 8-й. Семенов стал 13-м, Прима 19-м, а Тищенко 44-м.

Заметим, что в командных гонках мужские и женская команды "желто-голубых" замкнули тройку лучших.

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Подобная обстановка не способствовала рабочей обстановке внутри команды.

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