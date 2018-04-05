Находящаяся под арестом внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко сознательно отказалась от проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа, заявляют в Службе безопасности Украины.

"Служба констатирует, что подозреваемая Савченко сознательно отказалась от проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа. Утверждение и требование стороны защиты о предоставлении им всех имеющихся у следствия материалов для подготовки к проведению экспертизы не предусмотрено ни одной статьей Уголовного процессуального кодекса Украины. Это является исключительно попыткой введения в заблуждение украинского общества и представителей СМИ в якобы заинтересованности Савченко в установлении истины в этом деле", - сообщает пресс-центр СБУ в четверг.

В спецслужбе отмечают, что еще до извещения о подозрении Савченко неоднократно публично заявляла, что будет давать показания следствию обо всех обстоятельствах уголовного производства исключительно с использованием полиграфа. Она была заблаговременно извещена о месте и времени проведения экспертизы с использованием полиграфа и получила имеющиеся у следствия доказательства, которыми обосновывается ее подозрение.

"Вместо этого подозреваемая в присутствии экспертов отказалась участвовать в исследовании, выдвинув новые требования - предоставить ей сначала для ознакомления все имеющиеся у следствия материалы проведенных негласных следственных (сыскных) действий", - рассказали в ведомстве.

В СБУ подчеркивают, что проведение психологической экспертизы с использованием полиграфа предусматривает конкретные ответы исследуемого в форме "да"/"нет" на поставленные экспертом вопросы, сформированные исключительно в пределах и по существу объявленного подозрения, которое есть в распоряжении защиты, самой подозреваемой и представителей СМИ.

Напомним, 5 апреля сестра Савченко Вера Савченко сообщила, что депутат в четверг не проходила психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, поскольку не согласованы процессуальные вопросы, в частности следователь не предоставил стороне защиты материалы дела. По ее словам ситуация прояснится через несколько дней.

Позже адвокат Савченко Дмитрий Бугай сообщил, что психофизиологическая экспертиза проводится в два этапа: разговор с психологом и допрос на полиграфе. По его словам, разговор с психологом в четверг состоялся и длился около 40 минут.

Как сообщала "Страна", в Киевский институт судебных экспертиз никого не пускали из-за проверки на полиграфе Савченко.

Ранее мы писали, что Cавченко продолжает голодовку.