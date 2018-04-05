Активисту Евромайдана, подозреваемому в убийстве сотрудников правоохранительных органов на Майдане, Ивану Бубенчику не будут избирать меру пресечения.

Об этом заявил его адвокат Игорь Крижук после изменения подозрения, передает УНН.

Также он заявил, что не слышал заявлений своего подзащитного активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, в которых он признавался в убийствах "беркутовцев".

"Судов не будет, пока по мере пресечения ходатайство вноситься не будет. Он остается подозреваемым, но меры пресечения нет, мой подзащитный - свободный человек", - сообщил он.

Также Крижук отметил, что ему не известно, чтобы Бубенчик "где-то говорил о том, чтобы он на Майдане убивал людей".

По его словам, таких заявлений не было.

Ранее Бубенчику объявили новое подозрение по двум статьям. Отныне Бубенчик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщала "Страна", в ГПУ пришел Бубенчик по делу об убитых беркутовцах. В четверг, 5 апреля в Генеральную прокуратуру Украины пришел подозреваемый в убийстве "беркутовцев" активист Евромайдана Иван Бубенчик.

Отметим, что в ГПУ не исключают, что подозреваемый в убийстве "беркутовцев" Бубенчик будет освобожден от уголовной ответственности.