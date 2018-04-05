Транспортный чиновник устроил выгодную торговлю бланками разрешений на перевозки
Сотрудники Службы безопасности задержали чиновника Департамента административных услуг Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности), занимавшегося вымогательством за выдачу разрешений за грузоперевозки. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Правоохранители установили, что должностное лицо Укртрансбезопасности требовало от предпринимателя $38 тыс. за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков. За каждый оформленный документ чиновник получал от $100 до $500 при официальной стоимости бланка в 49 грн", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в одном из развлекательных заведений Киева во время получения очередной части взятки в размере $4,6 тыс.
По данному факту открыто уголовное производство (получение неправомерной выгоды).
Как сообщалось ранее, чиновница КГГА требовала взятку за разрешение продажи алкоголя.
Еще мы рассказывали, что чиновник "Киевпастранса" погорел на взятке в 165 тыс гривен.