Сотрудники Службы безопасности задержали чиновника Департамента административных услуг Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности), занимавшегося вымогательством за выдачу разрешений за грузоперевозки. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что должностное лицо Укртрансбезопасности требовало от предпринимателя $38 тыс. за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков. За каждый оформленный документ чиновник получал от $100 до $500 при официальной стоимости бланка в 49 грн", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в одном из развлекательных заведений Киева во время получения очередной части взятки в размере $4,6 тыс.

По данному факту открыто уголовное производство (получение неправомерной выгоды).

Как сообщалось ранее, чиновница КГГА требовала взятку за разрешение продажи алкоголя.

Еще мы рассказывали, что чиновник "Киевпастранса" погорел на взятке в 165 тыс гривен.