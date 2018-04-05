В пятницу, 6 апреля на западе Украины ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. К вечеру осадки также ожидаются на Житомирщине, Виннитчине и Киевщине.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

В этих районах завтра ожидается +9/+14 градусов. На остальной территории Украины будет тепло +14/+20 градусов.

"Кто умывался до восхода солнца или после восхода солнца - ко всем пришел Чистый четверг. Кто сегодня будет печь пасхи, тому мы не будем мешать, тихонько отойдем в сторону и поговорим о погоде на Страстную пятницу. Она будет знаковой, потому что именно среди этих достаточно синоптически однородных дней, сухих и теплых, появится атмосферный фронт с дождями и даже грозами", - написала она.

По ее словам, кратковременные дожди, местами с грозами, в пятницу пройдут в западных областях, а вечером дойдут до Житомирщины, Виннитчины и Киевщины.

"Эти дожди немного освежат воздух на западе, там завтра ожидается +9+14 градусов. На остальной территории Украины будет тепло, +14+20 градусов", - добавила Диденко.

По ее словам, в Киеве 6 апреля ночью +3+5 градусов, а днем около +15 градусов. Ночью и на протяжении дня осадки маловероятны, а вечером в пятницу пройдет дождь.

"Этот дождь еще задержится ночью 7 апреля, но уже днем в субботу и в течение суток Пасхи везде будет сухо и тепло", - отметила синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", в Киеве закончат отопительный сезон уже в эту пятницу. Мэр Киева подписал соответствующее распоряжение.

Напомним, какая погода ждет украинцев на Пасху.