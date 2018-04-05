В пгт Коцюбинское оперативники Управления противодействия наркопреступности полиции Киевской области задержали киевлянина, который распространял наркотическое средство - опий ацетилированный. Цена 1 куб см составляла 100 гривен.

Полицейские изъяли у подозреваемого 100 кубов расфасованного в медицинские шприцы опия на сумму 10 000 гривен.

Начальник Управления противодействия наркопреступности Кирилл Самойленко также рассказал, что в с. Капитановка Киево-Святошинского района оперативники задержали 40-летнего местного жителя с 1 кг расфасованной в полиэтиленовые пакетики марихуаны. Мужчина пояснил, что хранил наркозелья для собственного употребления.

В настоящее время полицейские устанавливают канал поступления данных наркотиков. Оба подозреваемые понесут уголовную ответственность за противозаконную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Как сообщала "Страна", в Харькове безработный продавал наркотики через сеть патрульных самим полицейским.

Мы писали, что на Сумщине парень прятал наркотики в старом пне у реки.

Также мы писали, что киевлянин сбывал через интернет кокаин, марихуана, МДМА и галлюциногены