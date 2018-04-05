Суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн освободил под залог экс-главу Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом в четверг, 5 апреля сообщает агентство ЭФЭ.

Он выпущен на свободу на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Испанию.

По данным журналистов, суд постановил, что выдвинутые испанской стороной обвинения в мятеже не могут быть основанием для экстрадиции. В то же время, основанием для выдачи каталонского политика Испании может стать обвинение в незаконном присвоении государственных средств.

В марте судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами Испании. Позднее Пучдемон был задержан полицией ФРГ на границе с Данией.

Испанское правосудие обвиняет Пучдемона в сепаратизме и в организации незаконного референдума о самоопределении, а также в незаконном присвоении государственных средств.

Как сообщала "Страна", прокуратура Германии согласилась экстрадировать Пучдемона в Испанию. Ведомство запросило у Верховного земельного суда Шлезвига соответствующую санкцию.

Отметим, что испанская разведка следила за Пучдемоном через "жучок" в авто и телефоне.