Более 3 000 сотрудников корпорации Google потребовали от руководства отказаться от участия в программе Пентагона по разработке искусственного интеллекта для боевых беспилотников. Они подписали открытое письмо.

Об этом передает ВВС.

Программа Project Maven, выйти из которой требуют сотрудники, предполагает разработку алгоритмов анализа изображений, полученных с дронов, для повышения точности их ударов. В письме подчеркивается, что вовлеченность Google в подобные проекты может негативно сказаться на репутации компании.

"Мы считаем, что Google не следует заниматься бизнесом, связанным с войной. Поэтому мы просим компанию закрыть Project Maven", - говорится в письме, адресованном главе корпорации Сундару Пичаи. Кроме того, подписавшиеся требуют отрегулировать деятельность Google таким образом, чтобы ни она, ни ее подрядчики не могли участвовать в проектах по созданию боевых технологий в будущем.

По информации New York Times, в письме, которое подписали 3100 сотрудников Google, включая топ-менеджеров, говорится, что они уже выразили свою обеспокоенность высшему руководству компании. Всего в Google работает более 88 тысяч сотрудников по всему миру.

В ответ на высказанные опасения руководитель направления облачных сервисов Google Диана Грин заверила сотрудников, что разрабатываемая технология не будет применяться в вооружениях или использоваться для управления дронами.

О том, что Google позволяет Пентагону использовать некоторые из своих технологий распознавания изображений в рамках военного проекта, первым сообщил в марте сайт Gizmodo.

Позже сама корпорация подтвердила это. "Maven является широко известным проектом министерства обороны, и Google работает над одной из его частей - предназначенной для ненасильственных целей и использующей программное обеспечение для распознавания объектов, доступное любому пользователю Google Cloud", - сказал журналистам представитель компании.

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